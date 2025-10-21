В Новосибирске приговорили экс-педагога за сексуальное насилие над ученицей

Ему назначено наказание на срок 13 лет 4 месяца

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска признал мужчину виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ученицы, не достигшей 14-летнего возраста, и незаконном хранении пороха. Его приговорили к 13 годам 4 месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Житель новосибирского Академгородка обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении девочки и использовании ее беззащитного состояния (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). По версии следствия, мужчина, который был школьным учителем в одном из образовательных учреждений Советского района Новосибирска, несколько раз надругался над своей ученицей. Также он обвинялся в незаконном хранении взрывчатых веществ - 500 г бездымного пластинчатого пороха (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

"Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, на основании санкции данных статей ему назначено наказание на срок 13 лет 4 месяца с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Также на десять лет его лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми.