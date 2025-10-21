В Курганской области после исчезновения подростка завели дело

О безвестном исчезновении девочки заявила ее мать

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения девушки-подростка в Курганской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Кетовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения [девушки] 2009 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в октябре текущего года несовершеннолетняя покинула место своего проживания в селе Половинное Курганской области и до настоящего времени ее место нахождения не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о безвестном исчезновении девочки в правоохранительные органы заявила ее мать.