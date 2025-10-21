Прокурор просит приговорить лидера рок-группы "Пасека" к 17 годам колонии

Романа Медведкина обвиняют в убийстве бывшего генерального директора ООО "Цифровые платформы" Ивана Позднякова

Редакция сайта ТАСС

Основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин © Пресс-служба Измайловского суда/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Представитель гособвинения просит приговорить к 17 годам колонии основателя рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, обвиняемого в убийстве бывшего генерального директора ООО "Цифровые платформы" Ивана Позднякова и в покушении на убийство учредителя этой же компании Арсения Щельцина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Измайловского суда Москвы.

"Прошу суд признать виновным Романа Медведкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство человека) и по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима", - сказала прокурор.

Подсудимый вину признал. Он убеждал суд, что защищал свою девушку от двух напавших мужчин и в состоянии аффекта достал нож для обороны.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, 9 июня 2024 года между двумя компаниями на Сиреневом бульваре в Москве произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой мужчина нанес своим оппонентам множественные удары ножом. От полученных ранений один мужчина умер, второй был доставлен в медицинское учреждение. В столичной прокуратуре ТАСС сообщали, что Щельцин получил не менее трех ударов в область туловища и был госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позже был задержан. Им оказался музыкант и композитор, основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин.