Законодательное собрание Петербурга эвакуировали из-за задымления

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудников Законодательного собрания Санкт-Петербурга эвакуировали из-за задымления в Мариинском дворце, которое возникло при проведении ремонтных работ.

"При проведении ремонтных работ произошло задымление. Сотрудники эвакуированы. В настоящее время проводятся работы по ликвидации возникшей ситуации", - говорилось в сообщении пресс-службы заксобрания.

Позже в пресс-службе уточнили, что сотрудники вернулись на рабочие места после эвакуации из-за задымления в шахте лифта.

"В шахте лифта произошло незначительное возгорание брезента, ликвидировано до прибытия спасателей. Пострадавших нет. <...>", - рассказали в пресс-службе заксобрания.

Мариинский дворец был построен в 1839-1844 годах по проекту русского архитектора Андрея Штакеншнейдера. После Февральской революции 1917 года в дворце разместилось Временное правительство России. После переезда в 1918 году правительства в Москву в Мариинском дворце разместились казармы Красной армии, позже его занимали различные учреждения. В 1928-1929 годах акционерное общество "Советский турист" устроило здесь общежитие на тысячу коек.

В 1945-1991 годах дворец служил местом заседания Ленинградского городского совета, а с 1994 года во дворце заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В новость внесены изменения (14:41 мск) - добавлена информация о возвращении сотрудников на рабочие места.