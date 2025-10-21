На Урале задержали обвиняемого в убийстве ребенка в 2011 году

Мужчина был объявлен в международный розыск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка, совершенном в 2011 году в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Обвиняемый находился в международном розыске, заочно ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), после чего он был объявлен в международный розыск. Заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 20 октября 2025 года фигурант задержан сотрудниками полиции в Первоуральске Свердловской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, тело девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в Нягани с признаками насильственной смерти. Тогда установить виновного не удалось и уголовное дело приостановили. В 2022 году следователи возобновили поиски и взяли ДНК у двух тыс. мужчин, проживавших в Нягани в день убийства, в результате чего установили причастность фигуранта. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Югру для проведения с его участием комплекса следственных действий.