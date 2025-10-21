В Кизилюртовском районе Дагестана в ДТП погибли три человека

Еще трое пострадали

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. В Кизилюртовском районе Дагестана три человека, предварительно, погибли и еще трое пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает МВД региона.

"На федеральной автодороге "Кавказ" в Кизилюртовском районе произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем Lada Vesta, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina, Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-21099. В результате ДТП на месте ЧП скончались водитель Lada Kalina и его пассажир - 73-летняя жительница Махачкалы. Еще одна женщина, находившаяся в автомобиле, скончалась в больнице спустя 4 часа. Трое участников ДТП госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников устанавливаются.