Полиция задержала обнальщиков, нелегальный оборот которых превышал 3 млрд рублей

Организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему жену и брата

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали семью обнальщиков, доход от их криминального бизнеса превысил 540 млн рублей, а нелегальный оборот составил более чем 3 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк написала в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, "организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему" родного брата и жену. Соучастники незаконно оказывали услуги по транзиту и обналичиванию полученных от коммерческих организаций денежных средств.

Официальный представитель МВД РФ добавила, что злоумышленники использовали банковские счета и реквизиты более 30 фиктивных подконтрольных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку различного оборудования и услуги в сфере строительства. На самом деле же финансово-хозяйственная деятельность не проводилась. За каждую подобную транзакцию злоумышленники получали вознаграждение размером "не менее 15 процентов от суммы перевода". Как сообщила представитель ведомства, предварительный доход от противозаконного бизнеса составил "более 540 млн рублей", а нелегальный оборот "превысил 3 млрд рублей".

По ее словам, полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного - в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяли электронные носители информации, печати, средства связи и другие документы и предметы, которые имеют доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 172 УК РФ). Троим фигурантам предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.