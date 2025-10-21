В Казани мужчина избил девушку в подъезде

Он увел ее в неизвестном направлении

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Мужчина избил девушку в подъезде жилого дома в Казани, после чего увел ее в неизвестном направлении. Полиция выясняет обстоятельства, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Как отметила пресс-служба, полиции сообщили о том, что неизвестный мужчина, находясь во дворе одного из жилых комплексов Советского района, "бежит за девушкой, заводит ее в подъезд и наносит удары". Затем он увел девушку со двора в неизвестном направлении.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. "Устанавливаются подробности случившегося", - добавили в пресс-службе.