Против юристов блогера Митрошиной возбудили дело о мошенничестве

Женщины признали вину

Редакция сайта ТАСС

Александра Митрошина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении юристов блогера Александры Митрошиной, обвиняемых в мошенничестве, они признали вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину, обвиняемую по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба. На стадии предварительного следствия Волхова получила сведения о наличии у Митрошиной значительной суммы денежных средств, находящихся на счетах в банках. В дальнейшем, как полагает следствие, Волхова сообщила заведомо ложные сведения Митрошиной о необходимости передачи ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой денежных средств с целью обеспечения сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России якобы в связи с проведением в отношении Митрошиной налоговой проверки.

"Впоследствии Митрошина перевела денежные средств в общей сумме не менее 41 млн рублей на счет Волховой и Гольцевой. Деньгами они распорядились по своему усмотрению. С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме", - заключили в СК.