На Ставрополье пресекли попытку незаконной приватизации санатория в Сочи

Речь идет о шести объектах краевой собственности

ПЯТИГОРСК, 21 октября./ТАСС/. Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконную приватизацию зданий санатория "Ставрополье" в Сочи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"Проведенной надзорным ведомством проверкой установлено, что коммерческая организация инициировала судебный спор в целях незаконной приватизации шести объектов краевой собственности, относящихся к имущественному комплексу санатория "Ставрополье" в городе Сочи. Вступление прокуратуры края в судебный процесс способствовало отмене судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ ряда решений арбитражных судов о возложении на органы власти края обязанности продать по заниженной стоимости высоколиквидную недвижимость на берегу Черного моря", - говорится в сообщении.

По результатам нового рассмотрения в суде требования краснодарской фирмы отклонены. В ведомстве заявили, что защита имущественных интересов государства прокуратурой региона будет продолжена.