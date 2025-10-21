Жителя Бердянска осудили на 10,5 года за изготовление и сбыт оружия

Он также заплатит штраф в размере 120 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Житель Бердянского округа осужден на 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за незаконное изготовление и сбыт оружия. Из сигнального пистолета он сделал огнестрельное оружие и продал его, а также пытался сбыть семь ящиков со взрывными устройствами и боеприпасами, сообщили в Запорожском областном суде.

"В колонию на 10 лет 6 месяцев отправится житель Бердянска за незаконное изготовление и сбыт оружия. В сентябре 2022 года гражданин Ч., 1979 г. р., житель села Берестовое Бердянского района, якобы принял в дар от неустановленного следствием лица сигнальный пистолет Stalker 914-S, принес его по месту жительства и закопал на приусадебном участке. В апреле 2025 г. гражданин Ч. достал спрятанный сигнальный пистолет, путем расточки изготовил из него огнестрельное оружие, после чего продал его гражданину И. за 3 000 рублей", - говорится в Telegram-канале суда.

По данным пресс-службы, через некоторое время осужденный предложил знакомому купить также "взрывные устройства и боеприпасы к крупнокалиберному огнестрельному оружию, в том числе патроны с осколочно-фугасными зажигательными снарядами - взрывными устройствами, боеприпасы осколочного действия, предназначенными для поражения целей, а также 30-мм патроны с бронебойно трассирующими снарядами, боеприпасы бронебойно-трассирующего действия". За все это он предложил цену в 5 тыс. рублей.

Во время перевозки оружия и боеприпасов мужчину остановили правоохранители. "В багажнике автомобиля были обнаружены, а затем изъяты 7 металлических ящиков с оружием", - сказано в посте.

Бердянский межрайонный суд Запорожской области признал гражданина Ч. виновным в совершении преступлений по нескольким статьям, в том числе, незаконный сбыт боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию, незаконный сбыт взрывных устройств, незаконный сбыт огнестрельного оружия, незаконное изготовление оружия. Помимо лишения свободы, он заплатит штраф в размере 120 тыс. рублей.