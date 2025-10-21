Экс-офицер СБУ Прозоров сразу понял, что на него совершили покушение

Мужчина сказал, что его "все-таки достали", поделилась его соседка

МОСКВА, 21 октября./ТАСС/. Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сразу догадался о покушении на него в апреле 2024 года и посетовал соседке по дому, где произошел подрыв его автомобиля, что его "все-таки достали". Как сообщает корреспондент ТАСС, это следует из оглашенных прокурором показаний соседки потерпевшего во Втором Западном окружном военном суде, где слушается дело двух фигурантов покушения на экс-офицера.

"Сразу после взрыва, из-за которого дом будто пошатнулся, я вышла на улицу, где увидела мужчину (Прозорова). Тот сидел на обочине и выглядел ошарашенным, но не сильно пострадавшим, так как на нем и его одежде почти не было крови. Про себя он повторял фразу: "Все-таки они меня достали", - сказала гособвинитель.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины.