В Петербурге арестовали главу Центравтомагистрали

Игоря Глазырина обвиняют в получении взятки в размере 12 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО бывшего замначальника федерального казенного учреждения (ФКУ) "Упрдор Северо-Запад", а ныне начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Глазырина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Срок меры - 22 ноября", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали накануне. В суде он возражал против заключения под стражу и просил о домашнем аресте или запрете определенных действий.

Как следует из материалов дела, в июне 2020 года Глазырин, бывший тогда заместителем начальника ФКУ "Упрдор Северо-Запад", договорился с гендиректором частной компании о том, что поможет последней заключить госконтракт на содержание сети автодорог общего пользования федерального значения в 2020-2021 годах. Договор был заключен, и с июня по ноябрь 2020 года Глазырин через указания подчиненным обеспечил беспрепятственную приемку работ по нему, скорейшую подготовку, согласование и подписание соответствующих актов, на основании которых на расчетный счет подрядчика были перечислены деньги. За оказанное содействие гендиректор фирмы, полагает следствие, и передал Глазырину взятку.