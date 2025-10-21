В Киеве объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в столице Украины, а также в большинстве регионов страны. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса оповещения населения.

Сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Позднее воздушную тревогу отменили в Киеве, сирены работали в городе 17 минут. Также они перестали работать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В красной зоне находятся Днепропетровская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (18:39 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.