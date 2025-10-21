Мосгорсуд продлил срок ареста фигурантам дела Тимура Иванова до января 2026 года

Сергей Бородин и Александр Фомин дали признательные показания и сотрудничают с СК

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд на три месяца продлил срок содержания под стражей бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину - фигурантам уголовного дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Читайте также

Что известно о приговоре бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

"Срок ареста фигурантам дела продлен до 23 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее они оба дали признательные показания и сотрудничают с СК. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" Фомина и иных неустановленных представителей этой коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.