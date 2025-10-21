Судебный процесс по делу генерала армии Павла Попова начнется 28 октября

Слушания состоятся в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме

Редакция сайта ТАСС

Павел Попов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд 28 октября проведет предварительные слушания по уголовному делу о коррупции в отношении бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова. Как сообщил ТАСС его адвокат Денис Сагач, процесс пройдет в закрытом режиме.

"28 октября в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении Павла Попова", - сказал защитник.

По его словам, после предварительных слушаний, на которых суд решит вопрос о продлении Попову меры пресечения, станет известно, в каком формате пройдет сам процесс по делу генерала армии для СМИ и публики.

Попову в окончательной редакции вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Его уголовное дело насчитывает 56 томов, включая вещдоки и другие документы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде.

Суть обвинений

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и занимавший тогда должность директора военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег через внесение в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку за общее покровительство при проведении строительных работ в виде предоставления генералу возможности безвозмездного пользования квартирой и машиной от взяткодателя. Общую сумму взятки следствие оценило более чем в 45 млн рублей, исходя из стоимости аренды квартиры и автомобиля за 10 лет.

Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей. В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

В рамках уголовного дела при осмотре жилища Попова силовиками были изъяты, по данным следствия, незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова, заявляли ранее в следственных органах. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова - к шести.