В поселке Вишневый Брянской области во время атаки FPV-дронов пострадали два жителя

Мужчины доставлены в больницу

БРЯНСК, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ атаковали при помощи FPV-дронов поселок Вишневый Климовского района Брянской области, двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Вишневый Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя", - сообщил Богомаз.

Он уточнил, что мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.