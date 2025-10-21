В Каменско-Днепровском округе из-за атаки ВСУ обесточено более 1 тыс. абонентов

Кроме того, ВСУ обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ обстреляли село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, в результате чего отключено более 1 тыс. абонентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии село Великая Знаменка, в результате без света остались 1 238 абонентов", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, ВСУ обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская, было зафиксировано не менее семи взрывов.