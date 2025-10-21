В Тернополе с 22 октября не будет отопления

Приостановка коснется бытовых потребителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отопительный период будет приостановлен с 22 октября в городе Тернополе на западе Украины. Об этом сообщил городской совет.

Приостановка коснется бытовых потребителей. Отопительный сезон в городе начался 19 октября, пишут украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах газа 13,2 млрд куб. м. По состоянию на 14 октября было накоплено 12 млрд куб. м. Однако остаются риски. В частности, за прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь имеющийся газ. Кроме того, в прошлую зиму вводилось снижение потребления газа для некоторых промышленных предприятий. 16 октября глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий обратился к жителям Украины с призывом по возможности экономно относиться к потреблению газа.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.