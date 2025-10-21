В Дагестане осудили двух подростков за попытку сбыта оружия

Несовершеннолетние пытались продать охолощенный пистолет через интернет

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к 4 и 4,5 годам условного срока несовершеннолетних жителей дагестанского Избербаша, причастных к незаконному сбыту оружия. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Дагестану.

В январе 2025 года двое подростков из Избербаша пытались организовать продажу охолощенного пистолета марки Retay РТ24 через интернет. Оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами. Реализовать преступный умысел они не сумели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по республике. "Избербашский городской суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. "в" ч. 5 ст. 222 УК России и п. "в" ч. 5 ст. 222 УК России", - сказал собеседник агентства.

Подростки полностью признали вину и сотрудничали со следствием.