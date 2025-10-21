В здании Белорусского вокзала в Москве произошел пожар

Пострадавших нет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тверская Застава, д. 7. Происходит загорание на втором этаже административного здания", - сказали в МЧС.

Позже в ведомстве сообщили о локализации возгорания, а в оперативных службах заявили о ликвидации пожара.

"Возгорание ликвидировано. Оно происходило на втором этаже административного здания Белорусского вокзала", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пострадавших нет.

