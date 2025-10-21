В Дагестане экс-начальницу почты осудили за хищение более 1 млн рублей

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Бывшая начальница отделения почтовой связи "Аладаш" в Магарамкентском районе приговорена к двум годам лишения свободы условно за хищение более 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по Дагестану.

"С июня 2021 года по декабрь 2022 года с использованием своего служебного положения Гамидова И.М. совершила хищение денежных средств на общую сумму свыше 1 млн рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Дербентский районный суд признал ее виновной в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Приговор в виде условного срока был вынесен с учетом ее раскаяния, признания вины и добровольного возмещения причиненного ущерба. Решение суда вступило в законную силу.