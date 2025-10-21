Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Орловской области объявляли ракетную опасность

Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами
Редакция сайта ТАСС
21:19
обновлено 21:44

ОРЕЛ, 22 октября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявляли на территории Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор. 

Позже губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

В новость были внесены изменения (00:44 мск) - добавлена информация об отмене режима опасности. 

РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич