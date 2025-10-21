Реклама на ТАСС
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов

Движение шести рейсов было нарушено
21:23

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Работа Вильнюсского международного аэропорта была приостановлена во вторник перед полуночью из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов. Об этом сообщила агентству BNS представитель компании "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы") Виталия Роче.

"Прием и отправление воздушных судов приостановлено до отдельного распоряжения. Из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов", - приводятся в сообщении ее слова. Один из бортов был возвращен в аэропорт вылета, другие направлены в Каунас.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые зачастую используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву. 

