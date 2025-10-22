Фигуранты дела о продаже детей иностранцам не смогли оспорить приговор

Защита осужденных намерена обратиться в Верховный суд РФ, заявила адвокат Людмила Айвар

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными решения нижестоящих судов по уголовному делу в отношении осужденных врачей-акушеров и суррогатных матерей за продажу иностранцам новорожденных детей. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденных Людмила Айвар.

"Суд отклонил все наши кассационные жалобы", - сказала собеседница агентства. Защита осужденных намерена обратиться с жалобами в Верховный суд РФ.

Никулинский суд Москвы признал всех фигурантов дела виновными по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой), назначив им сроки от 4 до 19,5 лет лишения свободы. Самый большой срок получил директор ООО "Европейский центр суррогатного материнства" Владислав Мельников - 19,5 года колонии строгого режима.

Врачам-акушерам Тарасу Ашиткову, Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти было назначено от 16 лет до 17,5 года колонии с запретом на врачебную деятельность сроком 3 года после отбытия наказания. Суррогатных матерей Лилию Валееву и Татьяну Блинову осудили на 10,5 года и 4 года колонии общего режима соответственно. Позднее апелляция Мосгорсуда на 5 лет снизила срок наказания врачам Ашиткову, Ивановой и Панаиоти, а признавшей вину суррогатной матери Валеевой наказание смягчили на 2,5 года.

Суть дела

По данным Генпрокуратуры, Мельников причастен к купле-продаже 24 детей, Валеева - 8 детей, Ашитков и Иванова - 7 детей, Панаиоти - 5 детей, Блинова - 1 ребенка.

Ашитков - уролог частной клиники NGC, Иванова и Панаиоти - врачи-акушеры, которые оказывали в Москве услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), Блинова и Валеева - суррогатные матери. Основной фигурант дела - Константин Свитнев - объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск суррогатная мать Ирина Когут.

Как установил ранее суд, с 2011 по 2020 год фигуранты дела в составе организованной группы совершили куплю-продажу 24 новорожденных, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 72,5 млн рублей. При этом использовались поддельные документы, с помощью которых дети впоследствии перемещались за границу, уточняли в надзорном ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позже в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Позднее ч. 2 статьи 127.1 была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ. Правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным правоохранительных органов, это были дети суррогатных матерей, которые родили их в том числе для граждан Китая.