Рассмотрение дела экс-замгубернатора Рязанской области отложили

Заседание перенесли на 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани отложил на 18 ноября рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Рязанской области.

"[Отложено] на 18 ноября в 11:30 [мск]", - рассказали там.

Иск Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, суд начал рассматривать в мае.

Экс-чиновник был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 400 млн рублей по делу о мошенничестве и получении взяток. Также была взыскана невозмещенная часть ущерба в размере более 5 млн рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, конфисковано в доход государства.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми людьми. После этого в СМИ и в соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, там также публиковались данные о его судимости, областные власти не комментировали эту информацию. 29 января 2021 года власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию. В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям Генпрокуратуры по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.