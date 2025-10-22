Потерпевшие от нападения лидера группы "Пасека" подали иски на семь млн рублей

Прокурор на прениях ходатайствовала удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Семья бывшего генерального директора ООО "Цифровые платформы" Ивана Позднякова, погибшего от рук лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, подала иск о компенсации морального вреда в размере пяти млн рублей, а пострадавший от ножевых ранений учредитель этой же компании Арсений Щельцин подал иск на два млн рублей. Об этом говорится в судебных документах Измайловского суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд постановил приобщить к материалам дела гражданский иск в интересах матери Ивана Позднякова о компенсации морального вреда в размере пяти млн рублей и гражданский иск о компенсации морального вреда в размере двух млн рублей в пользу потерпевшего Арсения Щельцина", - сказано в судебном постановлении. Гражданским ответчиком признан подсудимый Медведкин.

Прокурор в ходе прений ходатайствовала удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме и назначить Медведкину наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, а также ограничение свободы сроком на 2 года.

Дядя погибшего Ивана Позднякова сообщил, что тот финансово обеспечивал свою мать. Гибель сына сказалась на ее моральном состоянии, так как она возлагала на него большие надежды.

"Так-то мы можем заявить моральный иск на то, что мы тоже пострадали от этого - побои и все остальное. И если я еще могу понять дядю Позднякова, его семью, то Щельцина не могу понять вообще - денег человек срубить хочет на беде?" - отреагировал на судебном заседании обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство Роман Медведкин.

По данным следствия, ночью 8 июня 2024 года между двумя компаниями на Сиреневом бульваре в Москве произошел словесный конфликт, в ходе которого Медведкин нанес Позднякову не менее 16 ударов ножом в голову, туловище и конечности. Поздняков скончался в машине скорой помощи от острой кровопотери в результате полученных ранений. Потерпевшему Щельцину подсудимый нанес не менее шести ударов ножом, но из-за активного сопротивления потерпевшего Медведкину не удалось совершить убийство.