В Хабаровске загорелось здание общественного питания и автомагазина

В ликвидации огня участвуют 23 человека и 6 единиц техники

ХАБАРОВСК, 22 октября. /ТАСС/. Здание из легковозводимых конструкций, в котором находятся заведение общественного питания и автомагазин, горит в Хабаровске. Площадь пожара составляет 150 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Горит здание из легковозводимых конструкций, в котором находятся заведение общественного питания и автомагазин. Предварительная площадь пожара составляет порядка 150 "квадратов". В настоящее время проводится тушение. Ликвидация пламени осложняется наличием горюче-смазочных и легковоспламеняющихся веществ в автомагазине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара принимают участие 23 человека и 6 единиц техники.