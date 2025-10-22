В Полтавской области получили повреждения объекты нефтегазовой промышленности

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объекты нефтегазовой промышленности получили повреждения в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.

"Повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе", - написал он.

С начала суток взрывы восемь раз произошли в Киеве, также были взрывы в Днепропетровске, Измаиле (Одесская область), а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.