В Полтавской области получили повреждения объекты нефтегазовой промышленности
Редакция сайта ТАСС
04:30
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объекты нефтегазовой промышленности получили повреждения в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.
"Повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе", - написал он.
С начала суток взрывы восемь раз произошли в Киеве, также были взрывы в Днепропетровске, Измаиле (Одесская область), а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.