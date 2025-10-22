В Карелии загорелся гаражный бокс

В ликвидации огня участвуют 28 человек и 10 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты тушат возгорание в гаражном боксе в Петрозаводске. Пожар локализован, огнем повреждено 800 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 05:20 [мск] поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе по адресу: Петрозаводск, проспект Лесной, дом №51. <...> В 06:59 [мск] пожар локализован. По предварительной информации, огнем повреждены 800 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте от регионального главка МЧС работают 10 единиц техники и 28 человек.