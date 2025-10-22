Меликов заявил о попытке атаки БПЛА на одно из предприятий Дагестана

Информация о разрушениях уточняется

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Попытка атаки БПЛА на одно из предприятий совершена в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он написал, что 22 октября в Дагестане была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий региона. Пока сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. На месте действуют ответственные службы, все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Принимаются необходимые меры для безопасности граждан и объектов.

По его словам, в республике введен режим беспилотной опасности. "Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. В случае необходимости буду информировать обо всех изменениях",- добавил Меликов.