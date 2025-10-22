В четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Массовые многочасовые отключения света начались в нескольких регионах Украины, а также в Киеве 10 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Графики аварийных отключений электроэнергии введены на территории Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Сумской областей Украины, а также в Киеве.

Энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения введены в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Как сообщает "Сумыоблэнерго", сейчас графики действуют для четырех очередей потребителей. Об аналогичных мерах сообщает "Полтаваоблэнерго".

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины произошли взрывы. Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут заявил в своем Telegram-канале, что в Миргородской районе области были повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине опять заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после серии взрывов.