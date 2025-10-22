В Махачкале заявили об отсутствии данных о пострадавших при атаке БПЛА
Редакция сайта ТАСС
05:30
МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Махачкалу нет. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Махачкале зафиксирована атака вражеских беспилотников по одному из городских предприятий. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются. На месте происшествия в оперативном режиме работают все городские и республиканские экстренные службы, координируем необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и инфраструктуры", - написал Салавов.
Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории Дагестана.