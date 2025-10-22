В Махачкале при атаке БПЛА получили повреждения коммерческие объекты

Глава города Джамбулат Салавов прибыл на место ЧП

МАХАЧКАЛА, 22 октября./ТАСС/. Несколько коммерческих объектов получили повреждения в результате атаки БПЛА на Махачкалу в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в мэрии.

"Пострадали несколько коммерческих объектов. Глава города Джамбулат Салавов прибыл на место ЧП. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что угроза атаки БПЛА объявлена на территории Дагестана.