В Измаиле повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

На объектах произошли пожары

© Chris McGrath/ Getty Images, архив

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Портовая и энергетическая инфраструктура повреждена в Измаиле Одесской области Украины. Об этом сообщила Госслужба Украины по ЧС в своем Telegram-канале.

"В городе Измаиле вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

22 октября глава Полтавской областной администрации Владимир Когут сообщил в своем Telegram-канале, что в Миргородском районе области были повреждены объекты нефтегазовой промышленности. С начала суток в ряде городов Украины прогремели взрывы, сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога.