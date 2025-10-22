В ограждение КПП у Белого дома врезался автомобиль

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Автомобиль в ночь на 22 октября врезался в расположенное у Белого дома ограждение КПП Секретной службы, отвечающей за охрану первых лиц государства. Инцидент произошел в 300 м от официальной резиденции американского президента.

Как отмечается в письменном заявлении Секретной службы, "во вторник, 21 октября, примерно в 22:37 (05:37 мск среды - прим. ТАСС), неизвестный на своем автомобиле врезался в заграждение Секретной службы" у Белого дома. "Он был немедленно арестован сотрудниками Секретной службы США, а автомобиль осмотрен Секретной службой и полицией столицы, после этого [автомобиль] был признан безопасным", - подчеркивается в заявлении. Правоохранительные органы ведут расследование. На данный момент неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль и получил ли водитель травмы.