В большинстве регионов Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Ограничения действуют в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов Украины. Об этом сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

Отключения, в частности, действуют на территории Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Сумской областей Украины, а также в Киеве. Экстренные отключения также введены в Житомирской, Харьковской и Черкасской областях.

На всей территории страны объявлена воздушная тревога. С начала суток в ряде областей прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры.