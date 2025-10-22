В Моздоке Северной Осетии ввели план "Ковер"

Жителей призвали сохранять спокойствие

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. План "Ковер" введен в Моздоке Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В городе Моздоке также введен план "Ковер". Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В настоящее время план "Ковер" действует и в аэропорту "Владикавказ", в республике объявлен режим беспилотной опасности.