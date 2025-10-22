В Москве на станции метро "Текстильщики" загорелась шпала

Возгорание потушили

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Зайцев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тление шпалы произошло 22 октября утром на станции московского метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, возгорание потушено, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Ранее на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы. Помощь экстренных служб не потребовалась. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, на станции произошло задымление и небольшой пожар, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии было затруднено примерно на 10 минут, однако сотрудники оперативно потушили возгорание и запустили движение.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что "на путях станции "Текстильщики" произошло короткое замыкание, возникло небольшое горение, которое было ликвидировано силами работников метрополитена". Эвакуация людей со станции не проводилась. В настоящее время проводится проветривание.