При опрокидывании автобуса в Югре два человека погибли

Еще девять травмированы

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два человека погибли, девять травмированы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Югры.

"Сегодня в 07:40 (05:40 мск) в дежурную часть УМВД России по Югре поступило сообщение о ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском районе на автодороге Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. В результате происшествия 2 человека погибли на месте, 9 пострадало. Для оказания первой помощи пострадавшим было привлечено 9 бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.

"Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле губернатора Югры Руслана Кухарука. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.