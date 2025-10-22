В Днепропетровской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

Это произошло в городе Каменском и Славянской общине Синельниковского района

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объекты инфраструктуры получили повреждения в городе Каменском и Славянской общине Синельниковского района Днепропетровской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщил и.о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко.

"В Славянской общине Синельниковского района и Каменском повреждена инфраструктура", - написал он в своем Telegram-канале. О каком типе инфраструктуры идет речь, Гайваненко не уточнил. При этом, как отмечают украинские СМИ, в Каменском расположена Среднеднепровская гидроэлектростанция.

На территории Днепропетровской области введены аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины, в том числе в Днепропетровске, произошли взрывы. Сообщалось также о повреждении энергетической, нефтегазовой и портовой инфраструктуры в нескольких областях страны.