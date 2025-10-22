В Амурской области задержали россиянина за передачу данных Киеву

Мужчина передавал сведения о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина за передачу спецслужбам Украины данных о движении эшелонов военной техники по Транссибирской магистрали. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации. Установлено, что гражданин посредством мессенджера Telegram был завербован представителем подконтрольной ГУР МО Украины запрещенной на территории России проукраинской террористической организации, на счета которой перечислял денежные средства, а также передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции", - сказали в ЦОС.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1.1 ст. 282.3 и ч. 2 ст. 282.2 (финансирование экстремистской деятельности и участие в деятельности экстремистской организации) УК РФ. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов его преступной деятельности.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране. Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети Интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - добавили в ЦОС.