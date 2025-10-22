На границе Белоруссии и Латвии обнаружили избитых беженцев из Эритреи

Один из них погиб

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Белорусские пограничники обнаружили в Витебской области на границе с Латвией беженцев из Эритреи, один из которых погиб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

"Днем 21 октября 2025 года белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - говорится в тексте.

С помощью переводчика выжившие граждане Эритреи рассказали следователю, что находились втроем на территории Латвии. "Там их остановили люди в форме, отобрали и разбили мобильные телефоны, после чего затолкали в микроавтобус и стали избивать, применяя электрошокеры. В процессе 29-летний мужчина упал и перестал двигаться. После совершенного акта жестокости беззащитных людей привезли к границе, выкинули из автомобиля, и, открыв калитку для животных в ограждении, вынудили идти в Беларусь", - пояснили в ведомстве.

Белорусские следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего иностранца. Выжившим оказана медицинская помощь. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Браславский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что с начала года европейская миграционная политика стала причиной гибели 15 человек. Всего с 2021 года на границе Белоруссии со странами Евросоюза было обнаружено 76 тел погибших беженцев.