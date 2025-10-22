Во Владимирской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

По версии следствия, фигурант выстрелил в мужчину и женщину из охотничьего ружья

ВЛАДИМИР, 22 октября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве пары в Юрьев-Польском районе Владимирской области. По версии следствия, он выстрелил в мужчину и женщину из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В настоящее время фигурант задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, с ним проведена проверка показаний на месте, решается вопрос о мере пресечения. По уголовному делу изъято орудие преступления, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, совместно с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

19 октября на территории домовладения в местечке Шордога Юрьев-Польского района были обнаружены тела проживающих в доме сожителей - мужчины 1976 года рождения и женщины 1970 года рождения, с огнестрельными ранениями. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД по горячим следам установлена причастность к убийству их соседа, жителя Московской области 1964 года рождения, приезжающего в местечко на дачу.

Предварительно установлено, что у фигуранта и его супруги ранее имел место конфликт с проживающими напротив потерпевшими. "19 октября 2025 года утром мужчина пошел на охоту. Увидев потерпевшую на крыльце ее дома, мужчина подошел к ней, чтобы поговорить. В ходе возобновившейся ссоры он выстрелил в женщину из охотничьего ружья Reximex, после чего произвел не менее двух выстрелов в выходящего из дома сожителя", - пояснили в пресс-службе.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Владимирской области по горячим следам. "Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сначала не смог внятно ответить на вопросы полицейских, однако спустя некоторое время сознался в совершении убийства", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.