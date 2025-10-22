ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 10 БПЛА

При атаке погиб человек

БЕЛГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 10 беспилотников и выпустили свыше 12 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Безымено, Гора-Подол, Новостроевка-Первая, Почаево и Смородино выпущено четыре боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки восьми беспилотников, один из которых подавлен. В результате атаки дрона на легковой автомобиль в селе Новостроевка-Первая погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу", - написали в оперштабе, добавив, что автомобиль погибшего сгорел.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 11 боеприпасов и 2 беспилотника, По Шебекинскому округу - 3 БПЛА, по Борисовскому и Волоконовскому районам - по 1 беспилотнику, последствий нет.