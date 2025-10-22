В Сочи задержали россиянина, планировавшего вступить в проукраинскую организацию

Задержанный также размещал призывы к финансированию ВСУ

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Сочи задержали мужчину, который размещал призывы к финансированию ВСУ и планировал вступить в проукраинскую террористическую организацию. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина 1993 года рождения планировал вступить в проукраинскую террористическую организацию. Для этого он связался с его представителем по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против ВС РФ. Мужчина регистрировал аккаунты членов организации в одном из мессенджеров, используя зарегистрированные по подложным документам номера, а также размещал призывы к финансированию ВСУ.