В Марий Эл в ДТП пострадали четыре человека

Водитель автобуса при повороте на второстепенную дорогу не справился с управлением и съехал в кювет

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. В ДТП с автобусом, опрокинувшимся на трассе в Марий Эл, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительным данным, ДТП произошло около 05:50 мск на 65-м км автодороги Йошкар-Ола - Уржум. Водитель автобуса коммерческого предприятия при повороте на второстепенную дорогу не справился с управлением и съехал в кювет, автобус опрокинулся.

"В результате ДТП пострадало четыре пассажира из числа работников организации, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Прокуратура Куженерского района взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в сфере охраны труда.