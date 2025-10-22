В Домодедово пресекли контрабанду драгоценных камней на 15 млн рублей

Санкция статьи о контрабанде стратегически важных товаров предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Домодедово пресекли контрабанду драгоценных камней на 15 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"В аэропорту Домодедово таможенники задержали двоих иностранцев при попытке контрабанды драгоценных камней общей стоимостью 15 млн рублей. Мужчины прибыли из стран Азии транзитом через ОАЭ в один день, но разными рейсами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе таможенного контроля первого пассажира на зеленом коридоре инспекторы обнаружили в его чемодане запаянный пакет с кремообразной массой, в которую были погружены четыре зеленых камня, похожих на изумруды. Еще два зеленых и один розовый камень находились на дне его рюкзака. Как сообщили в ФТС, последовал личный досмотр, во время которого мужчина добровольно вынул из кошелька еще семь драгоценных камней: четыре зеленых, два розовых и один синий. Второй пассажир также был задержан на зеленом коридоре. В его ручной клади был обнаружен большой розовый камень.

"Экспертиза подтвердила, что это изумруды, рубины, розовый корунд и сапфир", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере 1 млн рублей.