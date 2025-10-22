В Черкасской области железнодорожная инфраструктура получила повреждения

Поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура получила повреждения в Черкасской области Украины после ночных взрывов. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В Черкасской области повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Некоторые участки остаются обесточенными", - написал он в Telegram-канале. Поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Кроме того, как сообщило издание "Страна", в центре Черкасс также остановились троллейбусы на фоне введенных аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины произошли взрывы. Утром компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця") сообщила, что поезда Ивано-Франковск - Черкассы и Черкассы - Киев курсируют с задержками до двух часов. Отмечались возможные задержки и изменения в движении пригородных поездов.