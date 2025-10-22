В Москве задержали двоих за попытку незаконно получить водительское удостоверение

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два человека задержаны в Москве за попытку незаконного получения водительского удостоверения, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - сказала она.

По данным следствия, в сентябре этого года житель столицы нашел в интернете объявление о возможности получения водительского удостоверения без прохождения экзамена. По указанному в объявлении номеру мобильного телефона он связался с мужчиной, который предложил свои услуги за 210 тыс. рублей. Мужчина также сообщил, что для получения удостоверения необходимо предоставить паспортные данные, фотоизображение и перевести предоплату в размере 20 тыс. рублей. В дальнейшем в ходе переписки стоимость услуг была увеличена до 230 тыс. рублей.

8 октября взяткодатель прибыл в подразделение Госавтоинспекции, расположенное на улице Твардовского в Москве, где получил водительское удостоверение на свое имя с открытыми категориями "В", "В1" и "М" взамен поддельного водительского удостоверения Республики Беларусь, ранее выданного ему одним из предполагаемых соучастников. Далее взяткодатель, выйдя на улицу, передал денежные средства мужчине, с которым ранее связывался по телефону, для последующей передачи должностным лицам, предположительно оказывавшим содействие в решении данного вопроса. После получения денежных средств посредник был задержан.

"Следователями столичного СК посредник и его соучастник задержаны, им предъявлено обвинение. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников преступной группы", - заключила Иванова.